Handball-Oberliga: TSV Schmiden: Zehn Prozent fehlen

1 Eric Geßwein trifft sechs Mal für die Handballer des TSV Schmiden. Foto: Maximilian Hamm

Der Trainer Benjamin Koch war am Samstagabend aufgebracht in der Auszeit gut eine Viertelstunde vor Schluss. Die Handballer des TSV Schmiden lagen zu diesem Zeitpunkt gegen die Gäste des TV Neuhausen/Erms mit 21:22 zurück, obwohl sie kurz zuvor vor den rund 300 Zuschauern in der heimischen Sporthalle noch mit 19:16 geführt hatten. Benjamin Koch gestikulierte, seine Augen weit aufgerissen, und er appellierte an seine Spieler: „Das sind jetzt unsere 15 Minuten!“ Sie wurden es nicht. Zwar konnten die Gastgeber kurz vor dem Spielende zum 30:30 und dann auch noch zum 31:31 ausgleichen – beide Male war Eric Geßwein erfolgreich –, doch letztlich verloren sie diese Begegnung in der Oberliga Württemberg mit 31:32 (16:15). Das war am zweiten Spieltag die erste Niederlage für die Mannschaft um Benjamin Koch. Zum Saisonauftakt hatte sie bei der zweiten Vertretung der SG BBM Bietigheim mit 27:21 gewonnen.