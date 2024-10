Handball-Oberliga: TSV Schmiden: Viele Dinge klappen nicht

1 Benjamin Koch ist mit dem Ergebnis der Schmidener in Wolfschlugen nicht zufrieden. Foto: /privat

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden verlieren nach schlechter Angriffsleistung beim TSV Wolfschlugen mit 24:28 (11:14).











Link kopiert



Nur ein einziges Mal – nämlich beim 1:0 in der dritten Spielminute – lagen die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden am Sonntagnachmittag im Auswärtsspiel beim TSV Wolfschlugen in Führung. Vier Minuten später markierten die Gastgeber ihre erste Führung und gaben diese bis zum Abpfiff nicht mehr aus der Hand. 28:24 (14:11) lautete schließlich das Endergebnis zugunsten der Mannschaft um den Coach und Ex-Fellbacher Steffen Klett.