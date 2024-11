Handball-Oberliga: TSV Schmiden, TV Oeffingen: Probleme im Kopf und mit dem Spielsystem

1 Eric Geßwein (mit Ball), zuletzt treffsicher im Team des TSV Schmiden Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen am Samstag den TSV Deizisau, der Tabellenletzte TV Oeffingen spielt gegen den Ligaprimus TSV Wolfschlugen.











Fast hätte es für die Handballer des TV Oeffingen am vergangenen Samstag beim bis dato Tabellenführer TV Neuhausen/Erms zum Sieg gereicht. Erst in der allerletzten Sekunde musste das Team um den Trainer Benjamin Brack das Gegentor zum 30:30-Ausgleich hinnehmen. Erst erregt ob des – zumindest umstrittenen – Treffers, jetzt aber doch zufrieden mit dem Punktgewinn zeigte sich der Oeffinger Coach. Viel Zeit zum Nachdenken blieb nicht. Denn am Samstagabend, 20 Uhr, ist der Gegner schon wieder ein Tabellenführer der Oberliga Württemberg: Die Mannschaft des TSV Wolfschlugen um den Trainer Steffen Klett, früher jahrelang beim Stadtnachbarn SV Fellbach aktiv, stellt sich beim Tabellenletzten in der Oeffinger Sporthalle vor. „Die spielt immer noch mit zwei konträren Deckungssystemen; es ist schwierig, sich darauf einzustellen. Das kann man im Training auch nie so nachstellen, wie es dann im Spiel sein wird“, sagt Benjamin Brack.