Handball-Oberliga: TSV Schmiden, TV Oeffingen: Knifflige Aufgabe und eine klare Trainer-Forderung

Der TV Oeffingen und der TSV Schmiden werfen am Samstag wieder aufs Tor.

Während auf die Oberliga-Handballer des TV Oeffingen ein harter Brocken, wartet, zählt in Schmiden nur ein Sieg.











Die Probleme des noch sieglosen Oberliga-Schlusslichts TV Oeffingen ziehen sich nahezu seit Saisonbeginn durch. „Wir lassen im Abschluss einfach zu viel liegen“, sagt der Trainer Benjamin Brack. So war das Team am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim 2 dran an einem Punktgewinn, aber letztlich haben zu „viele Fehlschüsse und fehlende Cleverness“, weiß Brack, zu der 26:28-Niederlage geführt. Letzteres Problem ist oftmals eine Sache der Erfahrung und die fehlt der Mannschaft nach dem großen Kaderumbruch vor der Saison. Zumal einige der wenigen erfahrenen Kräfte der insgesamt jungen, talentierten Mannschaft möglicherweise am Samstag (20 Uhr) in der Partie beim TV Neuhausen/Erms fehlen werden.