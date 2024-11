Handball-Oberliga: TSV Schmiden, TV Oeffingen: Ein Rückblickmit zweierlei Erinnerungen

1 Marcel Meyer (links) bleibt dem TVOe über die Saison hinaus erhalten. Foto: /Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen den SV Leonberg/Eltingen, der TVOe gastiert in Langenau.











Marcel Meyer wird auch in der nächsten Saison für die Handballer des TV Oeffingen spielen. Auch Tim Köhler, Timo Zoller, Luca Bohl, Lucas Frey und Fabian Langenfeld haben ihren Verbleib zugesagt. Das sind positive Nachrichten für die Verantwortlichen um den Trainer Benjamin Brack, die ja zurzeit auf dem Feld eher wenig Grund zur Freude haben. Die Mannschaft steht noch ohne Sieg auf dem letzten Tabellenplatz in der Oberliga Württemberg. Zuletzt hat sie zwar kämpferisch überzeugt, im Stadtderby gegen den Nachbarn TSV Schmiden aber dennoch eine 26:28-Heimniederlage hinnehmen müssen. Am Samstag (20 Uhr, Pfleghofhalle in Langenau) gastieren die Oeffinger Handballer beim Tabellensiebten HSG Langenau/Elchingen, der mit 10:8 Punkten nach oben schielt im Klassement. Der Derbysieger TSV Schmiden, jetzt mit drei Erfolgen nacheinander, empfängt am Samstagabend, 20 Uhr, in der heimischen Sporthalle den Tabellenvorletzten SV Leonberg/Eltingen.