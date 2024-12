Handball-Oberliga: TSV Schmiden, TV Oeffingen: Ausbau der Serie bei guten Bekannten

1 Marvin Züfle hält nicht nur die Abwehr zusammen, sondern trifft auch vorn. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden gastieren am Samstag bei der SG Weinstadt. Der Tabellenletzte TV Oeffingen empfängt zeitgleich Gäste der SG H2Ku Herrenberg.











Erst kürzlich hat Richard Babjak, Assistenztrainer bei den Handballern des TSV Schmiden, mal wieder mit seinem guten Bekannten Stefan Doll telefoniert. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Waiblingen. Es ging dabei selbstverständlich auch um Handball und darum, dass der 50-jährige Tormann nach der vergangenen Saison bei den SF Schwaikheim seine sportliche Karriere beendet hatte. Doch Stefan Doll ließ bei diesem Gespräch auch durchblicken, dass er aushilfsweise vielleicht doch noch einmal zwischen die Pfosten stehen würde. Wenn die Schmidener Handballer am Samstag (20 Uhr, Sporthalle in Weinstadt-Beutelsbach) in der Oberliga Württemberg beim Aufsteiger SG Weinstadt gastieren, wird Richard Babjak seinen guten Bekannten wiedersehen – früher als gedacht. Stefan Doll hat aushilfsweise in Weinstadt angeheuert und unterstützt dort Nathan Seibold, der früher beim TSV Schmiden gespielt hat.