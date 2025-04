Handball-Oberliga: TSV Schmiden: In der Crunchtime wie im Kindergarten

1 Paul Feirabend und der TSV Schmiden haben einen so gut wie sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Foto: Archiv Maximilian Hamm

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden spielen gegen die zweite Vertretung der SG BBM Bietigheim in den finalen Minuten kopflos und verlieren mit 22:24 (11:11) – ein weiterer Rückschlag im Aufstiegsrennen.











Link kopiert



Als die Handballer des TSV Schmiden sich gegen die zweite Vertretung der SG BBM Bietigheim in der 52. Spielminute einen 20:16-Vorsprung erarbeitet hatten, dachte der Co-Trainer Benjamin Koch, der Knoten sei geplatzt. Bis dato war dies ein ausgeglichenes Oberligaspiel, die Führung hatte hin und her gewechselt, sie betrug aber nie mehr als zwei Treffer. Demnach war dieser 20:16-Vorsprung am Samstagabend tatsächlich ein besonderer Moment. „Aber dann haben wir in der wichtigsten Phase des Spiels den Kopf verloren, haben in Überzahl vier technische Fehler gemacht, wie im Kindergarten“, sagte Richard Babjak, der Trainer des TSV Schmiden. Und so gaben die Gastgeber um den sechsfachen Torschützen Lasse Siebel dieses Spiel noch aus den Händen, unterlagen am Ende mit 22:24 – ein weiterer Rückschlag im Aufstiegsrennen, nachdem sie eine Woche zuvor beim SV Leonberg/Eltingen mit 32:39 verloren hatten.