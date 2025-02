Handball-Oberliga: TSV Schmiden: Es fehlt die Passqualität

1 Gut gezielt: Paul Feirabend war mit neun Toren bester Schütze des TSV Schmiden. Foto: Maximilian Hamm

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden trennen sich von den Gästen des TSV Wolfschlugen mit einem 27:27-Unentschieden.











Nachdem der Tormann Magnus Riegel ausgewechselt worden war, schleuderte er eine Sprudelflasche an die Hallenwand. Der Frust war verständlich, schließlich hatte er zuvor fast keinen Ball mehr zu fassen bekommen. Für die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden um den Trainer Richard Babjak war der Wechsel zwischen den Pfosten in diesem Fall dagegen einer mit positiven Auswirkungen. Denn der eingewechselte Joshua Scheiner konnte sich in der Folge immer wieder mit Paraden auszeichnen und hielt seine Mannschaft damit im Spiel. Er war am Samstagabend vor den rund 250 Zuschauern in der heimischen Sporthalle auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Gastgeber sich am Ende vom Verbund des TSV Wolfschlugen mit einem 27:27-Unentschieden trennten.