Handball-Oberliga: TSV Schmiden: Der Trainersieht zwei Knackpunkte

1 Nicht zufrieden: TSV-Coach Benjamin Koch Foto: /Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden verlieren am Samstag in der Oberliga bei der SG Weinstadt mit 25:27 (12:11).











Wenn der Trainer Benjamin Koch auf die jüngste 25:27-Niederlage bei der SG Weinstadt zurückblickt, sieht er einen Knackpunkt im Spiel seiner Handballer des TSV Schmiden. Nachdem die Gäste am Samstagabend in der 37. Minute mit 16:14 geführt hatten, handelten sie sich in kürzester Zeit drei Zeitstrafen ein. Der Gegner nutzte die numerische Überlegenheit und drehte das Spiel in der Folge zu einer 20:18-Führung. Benjamin Koch nahm jetzt eine Auszeit, um Ruhe reinzubringen, wie er später sagte. Doch so richtig wirkungsvoll war das Intermezzo nicht. Es blieb zwar spannend in diesem Spiel der Oberliga Württemberg, doch kurz vor Schluss war noch eine zweite Episode für die Auswärtsniederlage in Weinstadt verantwortlich. Beim Stand von 24:26 verwarf Paul Feirabend einen Siebenmeter, im Gegenzug baute Julian Linsenmaier den Vorsprung seines Teams aus – das war die Entscheidung in dieser Begegnung. „Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen, wir hatten den Gegner im Griff. Aber wir hatten auch eine absolut freche Ausbeute unserer Torchancen“, sagte Benjamin Koch, der in den 60 Minuten insgesamt 17 Fehlwürfe zählte.