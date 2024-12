Handball-Oberliga: TSV Schmiden: Auf der Suche nach mehr Leichtigkeit

1 Tobias Pichler soll sich am Kreis wieder erfolgreich einsetzen beim TSV. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen am Samstag, 20 Uhr, in der Oberliga die Gäste der SG Lauterstein. Der TV Oeffingen ist bereits in der Winterpause.











Die Handballer der SG Lauterstein wären in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen; sie beendeten die Runde auf dem drittletzten Tabellenplatz und freuten sich Wochen später dank fremder Hilfe über den Ligaverbleib. Beim Konkurrenten TSV Schmiden gab es Anfang Februar dieses Jahres nichts zu holen – 24:34. Der Schmidener Trainer Benjamin Koch hat vor dem neuerlichen Treffen am Samstagabend, 20 Uhr, in der heimischen Sporthalle den Gegner studiert und dabei festgestellt, dass er „ähnlich wie in der vergangenen Saison spielt, nur eben erfolgreicher“. Tatsächlich hat die Mannschaft aus Lauterstein um ihren Trainer Andreas Frey nach zwölf Spieltagen in der Oberliga Württemberg bereits zwölf Punkte gesammelt – mehr als sie im Schlussklassement im Mai nach 26 Begegnungen zusammengebracht hatte (11:41).