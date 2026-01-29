Oberligist SV Leonberg/Eltingen verlängert mit zehn Feldspielerinnen – doch es gibt Vakanz auf der Position im Tor. Maike Kilper hört auf, Lani Gronwald muss noch etwas klären.

Die Wildcats stehen in der Handball-Oberliga mit einer Bilanz von 15:11 Punkten im Soll – die Entwicklung im Kader soll sich über diese Saison hinaus fortsetzen, darüber sind sich der SV Leonberg/Eltingen und Trainer Frank Gehrmann einig. Vor der Partie der SV-Frauen an diesem Samstag (18 Uhr) gegen den TSV Birkenau im Sportzentrum wurden die ersten Vertragsverlängerungen getätigt.

Für die nächste Saison haben Alina Ridder, Simona Schmaderer, Julia Wolf, Ina Bergthold, Ines Berkemer, Anna Ulrich, Lia Thines, Lily Thines, Sara Karwounopoulos und Nika Baric zugesagt. Bei Paula Klotz, Gina Stimmler und Torhüterin Lani Gronwald gibt es noch berufs- oder studienbedingte Fragezeichen, mit Nina Conzelmann befindet sich der Verein in finalen Gesprächen – die Zeichen deuten darauf hin, dass Nina Conzelmann noch eine weitere aktive Saison anhängen möchte.

Patricia Ahlborn (re.) hat für die neue Saison zugesagt und hofft, dass sie nach ihrem Kreuzbandriss dann wieder topfit ist. Foto: Andreas Gorr

Ein besonderes Zeichen bedeuten die Zusagen von Patricia Ahlborn (Kreuzbandriss im September) und Sina Ludwig (Schulterverletzung), die sich aktuell in der Reha befinden. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre klare Zielstrebigkeit auf dem Weg zurück ins Team belegen, dass sie sich als fester Bestandteil der Wildcats sehen.

Eine Veränderung wird es im Tor geben: Maike Kilper (31) wird den SV-Frauen nur noch in dieser Spielzeit zur Verfügung stehen, danach wird sie ihre Karriere beenden. Da auch von Lani Gronwald keine definitive Zusage vorliegt, muss der SV auf dieser Position handeln.