Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen unterliegen dem TV Flein knapp mit 25:26. In der Schlussphase fehlt die Kraft.
Am Ende konnten die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen nicht kaschieren, dass sieben etatmäßige Spielerinnen fehlten. Bis 7:30 Minuten vor Schluss hielten die Wildcats die Partie gegen den TV Flein beim 23:23 offen. Dann jedoch gelang sechs Minuten lang kein Tor, die Gäste zogen mit drei Treffern vorentscheidend auf 26:23 davon, die letzten beiden SV-Tore kamen zu spät, um dem Spiel eine Wende zu geben.