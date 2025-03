Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen riskiert alles – und verliert

1 Hartes Ringen am Kreis: Der Leonberger Christoph Hönig (Mi.) setzt sich kraftvoll durch – doch am Ende jubelt der TV Flein. Foto: Andreas Gorr

Zu viele Fehlwürfe kosten Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen bei der 27:34-Niederlage beim TV Flein einen durchaus möglichen Erfolg. Noch ist der Klassenerhalt nicht in trockenen Tüchern.











Link kopiert



Christian Auer war ernüchtert und enttäuscht. „Mit einem richtig guten Tag holen wir hier zwei Punkte“, sagte der Trainer des SV Leonberg/Eltingen nach der am Ende doch deutlichen 27:34(14:14)-Niederlage beim TV Flein vor 250 Zuschauern am Sonntagabend. „Aber wenn man in dieser Liga nicht 100 Prozent bringt, kannst du kein Spiel gewinnen“, bemerkte der SV-Coach.