Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Knapp mit 32:31 triumphierte der SV Leonberg/Eltingen beim TSV Altensteig und sichert sich zwei Punkte im Kampf um den Liga-Verbleib. Trainer Markus Stotz ist nicht mit allem zufrieden.
Das Duell mit Schlusslicht in Altensteig war von Nervosität geprägt, Markus Stotz attestierte den beiden Kellerkindern: „Beide Mannschaften wussten, was auf dem Spiel stand.“ Der SV Leonberg/Eltingen trat von Beginn an geschlossen auf, erspielte sich offensive Möglichkeiten und nutze diese Chancen zielsicher. SV-Trainer Stotz und sein Team hatten sich auf ein intensives, kampfbetontes Spiel eingestellt, als Tabellenletzter steht der TSV Altensteig mit dem Rücken an der Wand.