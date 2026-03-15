Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Knapp mit 32:31 triumphierte der SV Leonberg/Eltingen beim TSV Altensteig und sichert sich zwei Punkte im Kampf um den Liga-Verbleib. Trainer Markus Stotz ist nicht mit allem zufrieden.

Das Duell mit Schlusslicht in Altensteig war von Nervosität geprägt, Markus Stotz attestierte den beiden Kellerkindern: „Beide Mannschaften wussten, was auf dem Spiel stand.“ Der SV Leonberg/Eltingen trat von Beginn an geschlossen auf, erspielte sich offensive Möglichkeiten und nutze diese Chancen zielsicher. SV-Trainer Stotz und sein Team hatten sich auf ein intensives, kampfbetontes Spiel eingestellt, als Tabellenletzter steht der TSV Altensteig mit dem Rücken an der Wand.

Trotz der 31 Gegentore war der Coach mit der defensiven Leistung seiner Mannschaft zufrieden, welche seine Vorgaben seiner Meinung nach sehr gut umsetzte. In der Defensive spielte das Torhüter-Duo eine wichtige Rolle, Max Schneider und Joshua Denk hielten die Mannschaft mit starken Paraden bis zum Schluss im Spiel.

Stotz ärgert sich über das letzte Gegentor

„Wir haben Lehrgeld bezahlt in den letzten Spielen, weil wir in der Abwehr in manchen Bereichen zu fahrlässig agiert haben“, meinte Markus Stotz, der in dieser Hinsicht eine Verbesserung erkannte. Mit der Schlusssirene gelang den Gastgebern der letzte Treffer der Partie, es war das 31:32 und spielte keine Rolle mehr – Stotz fand dennoch: „Das hätte nicht fallen müssen.“

Offensiv stach Felix Wiederhöft hervor, der auf seiner Abschiedstour mit zwölf Toren (davon sieben Siebenmeter) einen großen Anteil hatte. Rückraumspieler Yannik Oral wurde in eine konstante Deckung genommen, wodurch er nur mit drei Treffern, dafür aber mit etlichen Vorbereitungen glänzen konnte. Insgesamt lobte Stotz die Effizienz seiner Mannschaft, die ihre Torchancen vor allem in der zweiten Hälfte gut nutzte. Zwar hätte sein Team noch mehr Tore werfen können, doch Stotz stellte klar: „Das ist gar nicht das Ziel gewesen, das Ziel waren die Punkte.“

Joshua Denk lieferte eine starke Leistung im Tor des SV Leonberg/Eltingen ab. Foto: Andreas Gorr

Nach der 30:34-Heimniederlage im Hinspiel gegen den TSV Altensteig wollte sich die Mannschaft rehabilitieren. Markus Stotz erinnerte an das Auswärtsspiel beim TV Ehingen, als sein Team durch einen Gegentreffer in den letzten zehn Sekunden mit 32:33 verlor. „Es zählt nicht, mit wie vielen Toren Unterschied wir gewinnen, sondern dass wir gewinnen“, mahnte der Coach.

Ausschlaggebender Schlüssel zum Erfolg waren neben der offensiven Effizienz und der guten Abwehrleistung die Moral seiner Mannschaft. Stotz charakterisierte das Spiel als Charakterfrage, die seine Mannschaft richtig beantwortet hatte. „Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und den unbedingten Willen, Spiel gewinnen zu wollen“, stellte Stotz als Faktoren heraus. „Da hat jeder den berühmten Zentimeter mehr für den anderen gearbeitet, was letztlich ausschlaggebend für den Sieg war.“ Es war kein Selbstläufer, aber die Mannschaft zeigte Charakter.

Wieder einmal erfolgreichster Leonberger Torschütze: Felix Wiederhöft, der seine Karriere nach der Saison beendet. Foto: Andreas Gorr

Die Qualität seiner Mannschaft stimmt den Trainer positiv mit Blick auf das ausgerufene Ziel Klassenerhalt. „Wir müssen und wollen so viele Punkte wie möglich holen, damit wir dieses Thema abhaken können“, sagt Stotz, der sich nicht auf andere Teams im Abstiegskampf verlassen möchte. SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Denk - Wiederhöft (12/7), Bolkart (6), Salathe (5), Hönig (4), Oral (3), Wanner (2), , Hönninger, Klatte, Kost, Laib, Schreiner, Fatnassis