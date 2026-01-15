Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen feiert Turniersieg in der Vorbereitung
Die SV-Handballer triumphierten im Finale mit 20:13 über den Liga-Konkurrenten SG Pforzheim/Eutingen 2 Foto: Andreas Gorr

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben einen guten sportlichen Jahresauftakt hingelegt: Der Oberligist gewann ein Turnier in Mundelsheim und freut sich auf den Saisonstart.

Die Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben das Jahr mit einem Erfolg begonnen: Das Team von Trainer Markus Stotz triumphierte beim Turnier in Mundelsheim, das einen ersten Härtetest nach der Winterpause darstellte. Im ersten Gruppenspiel gegen Verbandsligist SF Schwaikheim war noch Sand im Getriebe, beide Mannschaften trennten sich mit einem 20:20. Deutlich besser präsentierte sich der Oberligist gegen den Ligakonkurrenten SG Pforzheim/Eutingen 2 – nach dem 18:16-Erfolg stand das Team im Halbfinale.

 

Dort warteten die TSF Ditzingen aus der Verbandsliga. Dabei ließen die Leonberger dem Lokalrivalen keine Chance und zogen mit einem souveränen 19:13 ins Finale ein. Dort kam es erneut zum Duell mit Pforzheim/Eutingen – am Ende stand ein souveräner 20:13-Finalsieg auf der Tafel. Die Devise lautet: Diese Form festigen, um am 24. Januar beim Auswärtsspiel beim TV Ehingen auch erfolgreich in die Liga zu starten.

 