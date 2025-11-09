Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen bricht den Bann in Weilstetten

Der SV Leonberg/Eltingen setzt sich im Oberliga-Duell beim TV Weilstetten mit 30:29 durch, wo die Mannschaft in den vergangenen drei Jahren immer verloren hatte.
Eine Woche nach der unglücklichen Heimniederlage gegen den TuS Schutterwald fanden die Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen die passende Antwort. Nach drei Niederlagen in den Jahren zuvor setzte sich die Mannschaft um Kapitän Christoph Hönig erstmals beim TV Weilstetten mit 30:29 (19:14) durch, hat damit wieder ein ausgeglichenes Punktekonto.