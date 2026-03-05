Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen braucht Punkte im Kampf gegen den Abstieg

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen müssen den Blick nach unten richten: Gegen den TV Weilstetten wird es schwierig, aber das Hinspiel hat der SV gewonnen.
Die Abstiegsgefahr für den SV Leonberg/Eltingen nimmt zu: Vor dem Oberliga-Spiel gegen den TV Weilstetten an diesem Samstag (20 Uhr) liegen die SV-Handballer in der Tabelle nach drei Punkten aus vier Spielen in diesem Jahr auf Platz zehn – vier Zähler vor den Abstiegsrängen. „Beim Blick auf die Tabelle sieht jeder, wie wichtig dieses Spiel ist“, sagt Trainer Markus Stotz.