Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen bedauert den Abschied von Felix Wiederhöft

Der 26 Jahre alte Rechtsaußen des Oberligisten SV Leonberg/Eltingen hört am Saisonende auf , weil ihm nur Handball zu wenig im Leben ist. Der Club respektiert die Entscheidung.
An ein Spiel im November 2022 kann sich Felix Wiederhöft noch gut erinnern. Mit 37:30 hatte der SV Leonberg/Eltingen damals die SF Schwaikheim abgefertigt – und der Rechtsaußen hatte fast die Hälfte aller Leonberger Treffer erzielt: 18 waren es am Ende, darunter zehn verwandelte Siebenmeter. „Das war ein Sahnetag, das war schon cool“, sagt der 26-Jährige, „aber am Ende spielt es keine Rolle, wer die Tore schießt – Hauptsache wir gewinnen.“