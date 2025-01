Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen baut die Siegesserie aus

1 Roman Salathe war mit sechs Treffern Topscorer der Leonberger Handballer. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Beim 31:27-Heimerfolg über den TV Weilstetten sichert sich der SV Leonberg/Eltingen den vierten Sieg in Folge.











Nach dem Sieg im ersten Heimspiel des Kalenderjahres 2025 gegen die SG Schozach-Bottwartal hatte SV-Trainer Christian Auer selbstbewusst angekündigt, dass es nun Zeit wäre, einen positiven Lauf zu starten. Tatsächlich haben die Leonberger Handballer am Samstagabend beim 31:27 (17:12) den vierten Sieg in Folge verbuchen können. Nachdem der SV nach einer schwachen Hinrunde im Tabellenkeller festhing, ist man nun im dichten Mittelfeld der Oberliga Württemberg angekommen. Das zwischenzeitlich in weite Ferne gerückte Saisonziel, einen Platz unter den Top 7 zu belegen, ist mittlerweile wieder greifbar nah. „Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir tatsächlich so einen Lauf starten können, hätte ich das auch nicht so gesagt“, unterstrich Christian Auer das Vertrauen in die Stärken der eigenen Mannschaft.