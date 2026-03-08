Handball-Oberliga: SV Kornwestheim feiert fünften Sieg in Serie

Die Oberliga-Handballerinen des SV Kornwestheim schlagen Rot-Malsch nach enger erster Hälfte.
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim haben vor heimischem Publikum einen 28:24 (14:13)-Erfolg gegen den TSV Rot-Malsch gefeiert. Trotz einer holprigen ersten Hälfte setzte sich die Mannschaft von Trainer Hans Jungwirth am Ende durch und bleibt damit auf dem dritten Tabellenplatz. Gleichzeitig war es der fünfte Sieg in Folge für die Gastgeberinnen. „In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Fehler und keine gute Abwehr, in der zweiten Halbzeit ist die Abwehr gut, der Angriff okay“, fasste Jungwirth die Partie zusammen.