Handball Oberliga: Starke Wildcats beenden ihre kleine Negativserie

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen bezwingen nach drei Niederlagen in Folge die HSG Walzbachtal 35:22 – Wermutstropfen: Anna Ulrich verletzt sich.
Nach drei Niederlagen in Folge haben die Wildcats in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Sportzentrum Halle setzten sich die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen in der Höhe verdient mit 35:22 (16:10) gegen den Tabellennachbarn HSG Walzbachtal durch. „Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt und den Gegner mit ihrem Tempo überrollt“, lobte SV-Trainer Frank Gehrmann den Auftritt des Teams.