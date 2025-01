1 Die Handballer um Fynn Fröschle (Mitte) sind derzeit so richtig im Flow. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Handballer der SG Schozach-Bottwartal streben beim Heimspiel in der Oberliga den dritten Sieg in Serie an.











Es läuft gerade so richtig rund für die Handballer der SG Schozach-Bottwartal in der Oberliga Württemberg. Am vergangenen Wochenende sicherte sich die Mannschaft von Trainer Timo Stauch den nächsten Triumph. Beim Tabellenletzten TV Oeffingen holten sich die Beilsteiner einen nicht perfekten, aber gelungenen 31:23 (17:13) - Auswärtssieg.