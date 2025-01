Handball Oberliga SG Schozach Bottwartal: Stauch-Team mit Fehlstart in die Rückrunde

Räumung Beilsteiner Rathaus im Frühjahr Jetzt gibt es erste Zahlen: Rathaus-Sanierung könnte Millionen kosten

Das Gebäude in Beilstein an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg ist so baufällig, dass die Mitarbeiter im Frühjahr ausziehen müssen. Die Bürger haben dann einen längeren Weg ins Interim-Rathaus.