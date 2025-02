Handball-Oberliga: SG Schozach-Bottwartal: Männer der SG Schozach-Bottwartal dominieren Gegner und Spiel

1 Auch dank der acht Tore von Fynn Fröschle dominierte die SG Schozach-Bottwartal das Spiel gegen den TSV Schmiden. Foto: Archiv/Avanti/Ralf Poller

Das Handball-Team von Trainer Timo Stauch schlägt den Tabellenzweiten TSV Schmiden klar mit 36:30.











Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal haben am Samstagabend mit ihrem 36:30-Heimsieg gegen den TSV Schmiden einen Coup gelandet. Dabei überraschte weniger die Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Timo Stauch überhaupt gewann, obwohl sie als Tabellenelfter gegen den Zweiten eher in der Außenseiterrolle in die Begegnung gegangen waren. Vielmehr beeindruckten die Beilsteiner mit der Art und Weise, wie sie Spiel und Gegner von Beginn an dominierten.