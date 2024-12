Handball-Oberliga: SG Schozach-Bottwartal: Erfolgreicher Abschied für Interimstrainer Hönig

1 SG-Rückraumspieler Fynn Fröschle sorgte für die Entscheidung gegen den TV Weilstetten. Foto: Avanti/Ralf Poller

Mit einem 28:26-Heimsieg gegen den TV Weilstetten endet das kurze Engagement bei den Oberliga-Handballern. Der eigentliche Coach der zweiten Mannschaft nennt die Gründe für den Erfolg nach zuletzt drei Niederlagen und zieht Bilanz.











Markus Hönig war einfach nur glücklich. Die Männer der SG Schozach-Bottwartal haben ihrem Interimstrainer mit dem 28:26-Heimsieg gegen den TV Weilstetten einen erfolgreichen Abschied beschert. Ab sofort übernimmt Timo Stauch den Handball-Oberligisten, Hönig wird sich wieder auf die zweite Mannschaft in der Bezirksoberliga konzentrieren, die er parallel weiter betreut hatte. „Jeder Sieg ist wichtig, da geht es nicht um meine persönlichen Empfindungen. Wichtig ist es für die Mannschaft, dass in der Phase und kurz vor Weihnachten noch was Positives mitzunehmen“, sagt Hönig.