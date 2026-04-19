Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen müssen sich beim MTV Meißenheim 29:42 geschlagen geben. Trainer Markus Stotz verlässt den Club nach Saisonende.
Ohne Chance waren die Handballer des SV Leonberg/Eltingen im drittletzten Saisonspiel der Oberliga beim MTV Meißenheim: Der Tabellenzweite überrollte die personell geschwächten Gäste in der zweiten Hälfte und setzte sich am Ende mit 42:29 (20:16) durch. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben. Aber wir waren aus personellen Gründen schlichtweg nicht konkurrenzfähig“, erklärte Trainer Markus Stotz, der auf Kapitän Christoph Hönig, Luis Hönninger und David Klatte verzichten musste.