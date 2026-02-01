Handball Oberliga: Ominöser Eierwurf bei Derbysieg der der Kornwestheimer Handballerinnen

Die Handballerinnen des SV Kornwestheim sind nach 35:29-Sieg gegen die SG BBM Bietigheim jetzt Fünfter in der Oberliga.
Die Oberliga-Frauen des SV Salamander Kornwestheim haben am Samstagabend das Derby gegen die SG BBM Bietigheim mit 35:29 (17:16) für sich entscheiden können. In einer Begegnung mit Höhen und Tiefen zeigten die Gastgeberinnen in der Sporthalle Ost vor 70 Zuschauern insgesamt das konsequentere Spiel und verdienten sich damit die zwei Punkte. Kurios: Kurz vor Spielende landete ein Ei neben dem Spielfeld.