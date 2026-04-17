Die SG Schozach-Bottwartal erlebt eine beispiellose Verletzungswelle. Die Lage vor dem Heimspiel gegen den TV Hardheim ist so dramatisch, dass sogar der Trainer aushilft.
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal bestreiten am Samstagabend um 20.15 Uhr ihr letztes Heimspiel der Saison. Zu Gast in der Langhanshalle ist dann der TV Hardheim 1895. Die Vorzeichen für die Mannschaft von Trainer Timo Stauch im vorletzten Saisonspiel gegen den aktuellen Tabellenachten (22:26 Punkte) könnten allerdings nicht schwieriger sein.