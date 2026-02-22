Handball-Oberliga: Nervenstärke bringt der SG Schozach-Bottwartal den Auswärtssieg

Vierter Sieg in Folge: Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal bleiben auch in Bietigheim erfolgreich. Drei Platzverweise prägen die Schlussphase gegen die SG BBM Bietigheim II.
Die SG Schozach-Bottwartal hat am Samstagabend eine intensive und lange umkämpften Partie bei SG BBM Bietigheim II mit 31:29 (17:20) gewonnen. Vor dem Spiel hatte Trainer Timo Stauch vermutet, dass in diesem Duell die Tagesform entscheiden wird. Nach dem Schlusspfiff wollte er seine These jedoch nicht uneingeschränkt bestätigen. Denn auch wenn seine Mannschaft am Ende jubelte, war sie keineswegs überlegen. „Bietigheim hat keinen schlechten Handball gespielt. Am Ende lief es einfach besser für uns“, so der Coach.