Handball-Oberliga: Nervenstärke bringt der SG Schozach-Bottwartal den Auswärtssieg

Vierter Sieg in Folge: Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal bleiben auch in Bietigheim erfolgreich. Drei Platzverweise prägen die Schlussphase gegen die SG BBM Bietigheim II.

Die SG Schozach-Bottwartal hat am Samstagabend eine intensive und lange umkämpften Partie bei SG BBM Bietigheim II mit 31:29 (17:20) gewonnen. Vor dem Spiel hatte Trainer Timo Stauch vermutet, dass in diesem Duell die Tagesform entscheiden wird. Nach dem Schlusspfiff wollte er seine These jedoch nicht uneingeschränkt bestätigen. Denn auch wenn seine Mannschaft am Ende jubelte, war sie keineswegs überlegen. „Bietigheim hat keinen schlechten Handball gespielt. Am Ende lief es einfach besser für uns“, so der Coach.

Die Beilsteiner starteten ordentlich in die Begegnung. Bis zur achten Minute blieb der Spielstand ausgeglichen, ehe sich bei den Schozach-Männern zu viele Fehlwürfe einschlichen. Der Gastgeber nutzte dies und setzte sich bis zur 18. Minute auf 12:8 ab. Zwar kämpften sich die Beilsteiner immer wieder heran, doch zum Ausgleich reichte es zunächst nicht. Neben den vergebenen Chancen bereitete auch die Defensive Probleme. Allerdings stand auch die Abwehr des Gastgebers nicht stabil – das Spiel blieb ein offener Schlagabtausch. Dies konnte die SG Schozach-Bottwartal jedoch nicht nutzen: Nach 15 Fehlwürfen ging es mit einem 17:20-Rückstand in die Pause.

„Wir müssen uns das selbst ankreiden, dass wir zu undiszipliniert waren“, kritisierte Stauch. „Auch die Moral war nicht gut. Wir haben nicht zusammengearbeitet und uns nicht an Absprachen gehalten.“ Genau das sprach der Trainer in der Kabine an – mit Wirkung. In der zweiten Spielhälfte zeigte seine Sieben ein völlig anderes Gesicht. Die Beilsteiner agierten geschlossen, unterstützten sich und blieben trotz Fehlern positiv. In der 40. Minute lag die SG zwar noch mit 22:24 zurück, blieb aber dran.

In der Schlussphase musste zunächst Bietigheims Nils Boschen nach seiner dritten Zeitstrafe – nach einem Treffer ins Gesicht – mit Rot vom Feld. „Eine harte Entscheidung“, befand Stauch. Wenig später traf es SG-Spieler Jonas Keller, der ebenfalls nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe disqualifiziert wurde.

Schlussphase hält was sie verspricht

Zu Beginn der Schlussphase gingen die Stauch-Sieben zunächst mit 26:25 in Führung. Und die Crunchtime hielt, was sie versprach: Über 26:26, 27:27 und 28:28 blieb alles offen. Dann jedoch sah dann auch noch Schozachs Manuel Koch nach einem ungeschickten Eingreifen von der Seite die Rote Karte.

Trotzdem blieben die Schozacher nervenstark. So sicherte sich die Mannschaft um Timo Stauch mit 31:29 Treffern den glücklichen, aber hart umkämpften Auswärtssieg. Besonders beeindruckend: Nur neun Gegentore ließ die SG Schozach-Bottwartal in der zweiten Halbzeit zu – eine Glanzleistung in diesem sehr torreichen Spiel. Mit diesem Sieg platziert sich die SG vorerst auf dem dritten Tabellenrang.

SG Schozach-Bottwartal: Fink, Ernst – Koch (4), Linder (1), Hornung, Kienzle (4), Gries (6), Carpouzis, Stahl, Lehmann (2), Keller (1), Kornmann, Schulze (9).