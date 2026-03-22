Handball Oberliga: Nächster Sieg im Abstiegskampf – SV Leonberg/Eltingen schlägt Herrenberg

Sechs Tage nach der knappen Niederlage gegen den SV Leonberg/Eltingen fanden sich einige Anhänger des TSV Altensteig in der Leonberger Steinturnhalle ein. Die von ihrem Ex-Spieler Constantin Kost geladenen Fans nutzen den Abend, um ihre Rivalität zur gastierenden SG H2Ku Herrenberg zu demonstrieren – am Ende feierten sie gemeinsam mit den Hausherren deren 39:32-Heimsieg.

Gegen den Tabellenvorletzten fand die Mannschaft von Trainer Markus Stotz zunächst kaum ins Spiel, ohne Leistungsträger Felix Wiederhöft und Bernhard Kutzner geriet der SV immer wieder in Rückstand. Bis zum 4:4 konnten die Gastgeber jeweils ausgleichen, dann zogen die Herrenberger auf drei Tore davon. „Wir haben in der Abwehr anders agiert, als es der Gegner erwartet hat. Dann haben wir aber umgestellt, weil wir uns zu schwergetan haben“, erklärte Trainer Stotz die anfängliche Herangehensweise seiner Mannschaft.

Unterzahl bringt die Gäste aus dem Konzept

Einen Wendepunkt gab es ab der 17. Minute, als die Gäste ihre erste von insgesamt fünf Zeitstrafen verpasst bekamen. Durch die zweite kurz darauf verhängte Hinausstellung agierte die SG in doppelter Unterzahl, in der 20. Minute wurde die nächste Strafe ausgesprochen – Herrenberg konnte nicht mehr in den Spielfluss finden.

Niklas Bolkart überzeugte mit sechs Toren. Foto: Andreas Gorr

Auch zwei Zeitstrafen gegen den präsenten Nik Wittke (25. und 29. Minute) bremsten die SG erheblich. In diesem Zeitraum drehten die Gastgeber die Begegnung und gaben ihre Führung bis zum Ende des Spiels nicht mehr aus der Hand. „Wenn man in Überzahl ist, sollte man sich auch belohnen, aber die Situationen muss man sich auch erarbeiten. Das haben wir getan“, befand Stotz.

In Hälfte zwei wächst die Spielfreude.

Nach einer Pausenführung von 18:14 sprühte die Mannschaft im zweiten Durchgang nur so vor Spielfreude. Die Mannschaft um Kapitän und Lenker Christoph Hönig begeisterte die Zuschauer mit ansehnlichen Spielzügen und sehenswerten Toren. Neben einer effizienten Chancenverwertung auf der einen Feldseite brachte auf der anderen Seite SV-Torwart Max Schneider die Gäste zur Verzweiflung. Herrenbergs Trainer Tim Gauß zeichnete die Nummer eins als besten Spieler aus, dieser freute sich sichtlich. „Am Ende ist mir nur das Ergebnis wichtig, aber würde schon selbstbewusst sagen, dass ich heute einen großen Anteil hatte. Es war eine Teamleistung“, betonte Schneider.

Max Schneider (Mi.) macht das Tor dicht. Foto: Andreas Gorr

Das Gefühl, die Gegner durch seine Paraden in Unsicherheit zu bringen, nannte er „brutal geil“. Die letzten Minuten erlebte Schneider jedoch nicht mehr auf dem Feld, in der Schlussphase agierte die Mannschaft mit sieben Feldspielern. Stotz begründete die taktische Umstellung mit den Einwechslungen von Spielern, die Spielpraxis sammeln sollten, vor allem die Einwechslung und die folgenden Treffer von Constantin Kost sorgten unter den Altensteiger Anhängern für großen Jubel. Das freie Tor verleitete die Gäste zu Distanzwürfen, vier Gegentore unterliefen dem SV- in der Endphase, was für den Trainer jedoch kein Problem darstellte. „Wir waren neun Tore weg und es waren noch fünf Minuten Spielzeit, da müsste schon viel passieren. Da ist das Vertrauen in die Mannschaft so groß, dass es da keine Zweifel gab“, sagte Markus Stotz.

Die Mannchaft um Daniel Wanner (Mi.) jubelt mit den Fans. Foto: Andreas Gorr

Nach Altensteig schlugen die SV-Handballer mit Herrenberg den zweiten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Wichtig für Markus Stotz war vor allem, dass seine Mannschaft Spaß und Geschlossenheit ausstrahlte, was in seinen Augen auch gelang. Mit dem Klassenerhalt beschäftigt sich Stotz jedoch nicht, seine Mannschaft sei aus eigener Kraft in der Lage, diesen zu schaffen.

Markus Stotz freut sich an der Seitenlinie. Foto: Andreas Gorr

„Es ist mein Bestreben, dass wir in der Liga bleiben, die Mannschaft hat das verdient“, sagte der Trainer mit Blick auf sein zum Saisonende auslaufendes Engagement. Dass er bis zum Schluss alles geben will, betonte er auch auf der Pressekonferenz nach Spielende: „Ich bin glücklich, Trainer dieser Mannschaft zu sein.“ Diese geht nun mit reichlich Rückenwind in die letzten Spiele. SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Denk - Oral (7/2), Bolkart (6), Laib (6), Schreiner (5), Hönig (4), Salathe (4), Hönninger (3), Kost (2), Rentschler (1), Wanner (1), Klatte, Fatnassis