Handball Oberliga: Nächster Sieg im Abstiegskampf – SV Leonberg/Eltingen schlägt Herrenberg

Gegen die SG H2Ku Herrenberg feiern die Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen einen 39:32-Sieg. Nach anfänglichen Problemen fängt sich das Team.
Sechs Tage nach der knappen Niederlage gegen den SV Leonberg/Eltingen fanden sich einige Anhänger des TSV Altensteig in der Leonberger Steinturnhalle ein. Die von ihrem Ex-Spieler Constantin Kost geladenen Fans nutzen den Abend, um ihre Rivalität zur gastierenden SG H2Ku Herrenberg zu demonstrieren – am Ende feierten sie gemeinsam mit den Hausherren deren 39:32-Heimsieg.