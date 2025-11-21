Handball Oberliga: Mit Rückenwind der Fans Heimstärke untermauern

Die TSG Söflingen ist der nächste Gegner der Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal die TSG Söflingen. Der Gegner aus dem Ulmer Vorort tritt am Sonntag um 18 Uhr in der Langhanshalle in Beilstein an. Söflingen ist in dieser Saison als Absteiger aus der ehemaligen Baden-Württemberg-Oberliga (BWOL) gestartet – und hatte dabei einen schweren Beginn. Nach sechs sieglosen Spielen gelang den Söflingern am vergangenen Wochenende jedoch der lang ersehnte Befreiungsschlag: In der heimischen Kuhberghalle bezwang Söflingen Amicitia Viernheim mit 27:23 und gab damit die rote Laterne endlich ab.

Der Saisonstart hatte dabei durchaus beeindruckt und Anlass zur Hoffnung für den Wiederaufstieg gegeben: Zum Auftakt siegte die TSG deutlich mit 38:30 gegen den TV Wolfschlugen. Seitdem aber bremsten die Ulmer vor allem erhebliche Personalsorgen aus. Rund neun Spieler sollen dem Kader zuletzt gefehlt haben – ein Umstand, der die Mannschaft nun über Wochen hinweg deutlich schwächte. Jetzt liegen die Gäste vom Wochenende mit 4:12 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Sieben um SGSB-Trainer Timo Stauch immerhin mit ausgeglichenem Punktekonto und 9:9 Zählern auf Rang 6.

Daheim zeigt die SGSB ein anderes Gesicht

Trotzdem wollen die Beilsteiner den Sonntagsgegner keineswegs unterschätzen. Söflingen hat zuletzt gezeigt, dass es auch in dieser Situation konkurrenzfähig ist. Entsprechend konzentriert verlief die Trainingswoche der Schozach-Herren, in der sich die Mannschaft ganz auf das Heimspiel und die eigenen Stärken fokussierte.

Auch Trainer Stauch blickt zuversichtlich auf die Partie: „Zu Hause treten wir meist ganz anders auf als auswärts“, sagte der SGSB-Coach bereits nach dem letzten Auswärtsspiel hoffnungsvoll. Immerhin verliefen alle Heimspiele – ausgenommen der Begegnung gegen den TV Flein – positiv.

Mit einer stabilen Trainingswoche und Rückenwind der eigenen Fans und sollen nun die nächsten beiden Punkte unter dem heimischen Langhans geholt werden.