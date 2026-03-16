Handball Oberliga Männer: Starke erste Hälfte ebnet für SGSB Weg zum Sieg

Beim 26:22-Erfolg gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn lassen die Handballer der SG Schozach-Bottwartal in der ersten Halbzeit nur sieben Gegentore zu.

Einen verdienten 26:22-Heimsieg feierte Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn. Dieser fiel am Ende knapper aus als notwendig, da die Gäste kurz vor Schluss noch einmal herankamen. Besonders in der ersten Halbzeit sah es über weite Strecken nach einem ungefährdeten Erfolg für die Gastgeber aus. Zwar gelangen der SG in der Anfangsviertelstunde ganze sieben eigene Tore, da die Defensive jedoch sehr stabil stand hatten die Beilsteiner in dieser Zeit auch erst drei Gegentore hinnehmen müssen.

Überzahlspiel effektiv genutzt Mit zunehmender Spieldauer vergrößerten die Spieler in den roten Trikots ihren Vorsprung. Auch, weil sie Überzahlsituationen effektiv nutzten. So traf Maximilian Schulze mit einem Distanzwurf zum 9:4 ins leere Tor, als die Gäste ihre Unterzahl durch die Herausnahme ihres Torhüters zu kompensieren versuchten (17.). Zwei Minuten später überlupfte Rico Reichert den gegnerischen Schlussmann zum 11:4. Bis zu Pausensirene zog die SG auf 16:7 davon.

Nach dem Seitenwechsel rotierte SG-Coach Timo Stauch etwas und gab auch Spielern Einsatzzeiten, die sonst kürzer auf dem Feld standen. In der Defensive agierten die Gastgeber weiterhin recht stabil, doch wollte es im Angriff nicht mehr rund laufen. In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte erzielten die Beilsteiner nur zwei Tore. Das erste davon mehr als sieben Minuten nach Wiederbeginn per Siebenmeter. Erst ab der 50. Minute fand die SG wieder zu ihrer gewohnten Treffsicherheit zurück.

SGSB-Männer nach starkem Auftritt Dritter

Nun zeigten sich jedoch auch die Gäste offensivstärker und kamen zweieinhalb Minuten vor Schluss bis auf zwei Tore zum 23:21 heran. Mit drei Treffern in Serie durch Reichert, Schulze und Ruven Lehmann zogen die Gastgeber wieder auf fünf Tore davon. So fiel der letzte Treffer der Gäste am Ende nicht mehr ins Gewicht.

Mit 23:17 Punkten ist die SG Schozach-Bottwartal Dritter der Oberliga. „Den Grundstein für den Erfolg haben wir in der ersten Halbzeit gelegt. Aber auch in der zweiten Hälfte hatten wir gute Aktionen“, so Stauch. Vielleicht habe er es nach der Pause verpasst auch anderen Spielern mehr Einsatzzeiten zu geben, doch zählten am Ende die zwei Punkte. Am kommenden Sonntag steht das Spiel beim Zehnten TSG Söflingen an.

SG Schozach-Bottwartal: Kori, Ernst – Koch (1), Linder (3), Hornung (1), Kienzle (1), Gries (2), Reichert (5), Carpouzis (2), Stahl, Lehmann (2), Keller (1), Kornmann, Schulze (8).