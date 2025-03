Handball Oberliga Männer: SGSB-Männer torhungrig gegen Lauterstein

1 Fynn Fröschle (rechts) war acht Mal erfolgreich gegen Lauterstein für die Handballer der SG Schozach Bottwartal. Foto: Avanti

Das Team von Timo Stauch fährt beim 39:31 gegen den direkten Konkurrenten um den Aufstieg zwei wichtige Punkte ein.











Einen sehr deutlichen und auch in dieser Höhe verdienten 39:31-Sieg feierte Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend gegen die SG Lauterstein. Nur zu Beginn hielten die Gäste das Ergebnis halbwegs ausgeglichen. Nach zwischenzeitlicher 5:3-Führung blieben (8.) die Gastgeber fast fünf Minuten ohne eigenen Torerfolg und gerieten so beim 5:6 kurzzeitig sogar in Rückstand. Das Team von Trainer Timo Stauch fand danach aber immer wieder Wege, um erfolgreich zum Abschluss zu kommen. So spielten sich die Beilsteiner bereits in der ersten Hälfte mehrfach einen Fünf-Tore-Vorsprung heraus, zuletzt beim 18:13 durch Niklas Hug (29.). Kurz vor der Halbzeitsirene verkürzten die Gäste nochmals auf 14:18.