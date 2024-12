1 Levi Fröschle fällt weiter aus. Foto: Avanti

Nach der am Ende knappen, aber selbst verschuldeten Heimniederlage gegen den TV Deizisau steht den Handballern der SG Schozach-Bottwartal in der Oberliga-Württemberg die nächste schwere Aufgabe bevor. Am Samstagabend um 20 Uhr müssen die Männer beim TV Neuhausen/Erms in der Hofbühlhalle antreten. In der vergangenen Saison kassierten die Beilsteiner im Ermstal bereits eine heftige Niederlage.