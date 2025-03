Handball Oberliga: Leonberg bleibt chancenlos beim Tabellenführer

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen sind in der Oberliga-Partie beim TV Neuhausen/Erms ohne Chance gewesen und mussten die Überlegenheit des Tabellenführers bei der 28:33 (13:20)-Niederlage neidlos anerkennen. „Die Begegnung war sehr früh entschieden. Neuhausen hat eine unglaublich starke erste Halbzeit gespielt, während wir kein gutes Spiel gezeigt haben“, räumte SV-Trainer Christian Auer unumwunden ein.

Nur bis zum 3:3 (6.) konnten die Gäste die Begegnung offen halten, dann zog der TV Neuhausen/Erms, der in der Vorwoche überraschend beim Tabellenschlusslicht TV Oeffingen unterlegen war, mit einem 8:1-Lauf innerhalb von neun Minuten auf 11:4 davon. Auch zwei frühe Auszeiten von Coach Auer konnten das Unheil nicht abwenden. „Neuhausen hat im Angriff stets gute Entscheidungen getroffen“, zollte Auer dem Gegner Respekt. Seine Mannschaft habe in der Abwehr hingegen keinen Zugriff gehabt. Neuhausens Angreifer hätten regelmäßig Durchbrüche ohne Körperkontakt gehabt.

Lesen Sie auch

Adaptionen bleiben ohne Wirkung

Ein Zeichen mangelnder Aggressivität war, dass die Gäste in den gesamten 60 Minuten nur eine einzige Zeitstrafe hinnehmen mussten – was allerdings auch an der Linie der Schiedsrichter lag, die viel laufen ließen und gegen den TV Neuhausen die erste und einzige Zwei-Minuten-Strafe in der Schlussminute verhängten. Auch Änderungen in der Abwehrformation stellten die Angreifer der Gastgeber nicht vor Probleme: Coach Auer wechselte unter anderem zu einer defensiven 6:0-Abwehr und zur Manndeckung, ohne dass sich am Spielverlauf Entscheidendes änderte.

Das lag auch daran, dass seinem Team im Angriff wenig gelang: Obwohl Auer fast 40 Minuten mit dem siebten Feldspieler agierte, produzierte sein Team viele Fehlwürfe aus aussichtsreichen Positionen. Die Gastgeber hingegen fanden im Angriff vor allem aus dem Rückraum und über den Kreis immer wieder Lösungen. Lediglich Luis Hönninger konnte sich mit sieben Treffern auszeichnen. „Er hat sein Herz in beide Hände genommen, hatte aber auch sieben Fehlwürfe“, relativierte Auer die Quote Hönningers.

Die einzige positive Erkenntnis, die der Coach seiner Mannschaft mitgeben konnte: „Wir haben die zweite Halbzeit nach Toren gewonnen und uns nicht aufgegeben“, sagte Chris Auer. Dies habe aber auch damit zu tun gehabt, dass Neuhausen in der zweiten Halbzeit viel gewechselt habe.

Oral verletzt sich

Dafür brachte Auer eine weitere schlechte Nachricht aus Neuhausen mit: Torjäger Yannik Oral zog sich eine Fingerverletzung zu und musste über weite Strecken der Partie zusehen. Wie schwer die Verletzung ist, sollen Untersuchungen in dieser Woche ergeben. „Wir hoffen sehr, dass es nur eine Kapselverletzung und kein Bruch ist“, sagte Chris Auer.

SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Kellner; Hönninger (7), Zimmermann (4), Wiederhöft (4/2), Hönig (4/3), Wanner (3), Klatte (2), Schückle (2), Kutzner (1), Salathe (1), Fischer, Rühle, Oral.