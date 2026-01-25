Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen schrammt beim heimstarken TV Ehingen beim 32:33 (19:17) knapp am Remis vorbei – Trainer Markus Stotz ist dennoch zufrieden.
93 Sekunden vor der Schlusssirene fühlten die Handballer au Leonberg vor 200 Zuschauern in der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen mit 32:31 – 93 Sekunden später standen sie dennoch mit leeren Händen da. Acht Sekunden vor dem Ende traf Lino Oetken für die Gastgeber zum vom TV-Anhang umjubelten 33:32. „Ein Remis wäre mehr als verdient für uns gewesen“, stöhnte SV-Trainer Markus Stotz.