93 Sekunden vor der Schlusssirene fühlten die Handballer au Leonberg vor 200 Zuschauern in der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen mit 32:31 – 93 Sekunden später standen sie dennoch mit leeren Händen da. Acht Sekunden vor dem Ende traf Lino Oetken für die Gastgeber zum vom TV-Anhang umjubelten 33:32. „Ein Remis wäre mehr als verdient für uns gewesen“, stöhnte SV-Trainer Markus Stotz.

Das Team vom Engelberg hatte die Chance verpasst, mit dem TV Ehingen nach Punkten gleichzuziehen und sich im Mittelfeld der Oberliga festzusetzen. Nun muss der Blick wieder eher nach unten gehen – nur zwei Punkte hat der SV mehr auf dem Konto als der Vorletzte HSG H2Ku Herrenberg. „Kein Vorwurf an die Mannschaft“, betonte Markus Stotz, „sie hat gekämpft und taktisch alle Vorgaben umgesetzt. Das glücklichere Team hat gewonnen.“

Durchhänger mit neun Minuten ohne Treffer

Die Leonberger, bei denen Kapitän Christoph Hönig fehlte, hatten über weite Strecken so ziemlich alles richtig gemacht. Sie starteten stark, leisteten sich Mitte der ersten Hälfte eine Schwächephase, in der die Gastgeber mit 9:7 führten (15.) – doch sie fanden schnell zurück in die Erfolgsspur und gingen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause in die Kabine.

Die zehn Tore von Yannik Oral (Mi.) reichten nicht zum Sieg für den SV Leonberg/Eltingen. Foto: Andreas Gorr

„Uns war klar, dass Ehingen sehr heimstark ist“, erläuterte Chefcoach Stotz, „der TV hat den Tabellenführer in dieser Halle geschlagen und erst zwei Saisonspiele vor eigenem Publikum verloren.“ Und am Samstag hätte durchaus Heimpleite Nummer drei folgen können, hätten sich die Leonberger nicht Mitte der zweiten Hälfte eine längere Handball-Auszeit genommen. Nach 38 Minuten führte der SV mit 24:19, dann wanderte der Club neun Minuten lang durch ein Tal der Tränen, in denen das Ehinger Tor eine Zone war wie die Demarkationslinie zwischen Süd- und Nordkorea. Nichts und niemand durfte rein. „Wir hatten unnötige Ballverluste, die der Gegner eiskalt ausnutzte“, musste Markus Stotz einräumen, „das war zu einfach.“

Doch mit einem verwerteten Siebenmeter durch Felix Wiederhöft zum 25:26 (47.) fanden die Gäste zurück ins Spiel. Die Partie wogte nun hin und her, und es schien, der SV könnte zumindest einen Punkt aus Ehingen entführen. Doch nach dem Ausgleich zum 32:32 durch Niklas Duffner verpasste die Truppe aus Leonberg die erneute Führung, als Zeitspiel drohte musste der SV einen recht unvorbereiteten Wurf setzen, der jedoch das Ziel verpasste. Der TV Ehingen nutzt nach einer Auszeit (noch 29 Sekunden waren zu spielen) die Chance zum Sieg kurz vor Schluss. „Wir waren da einen Schritt zu langsam“, ärgerte sich der SV-Coach.

Dem ersten Frust über das verpasste Remis folgte in der Bilanz ein überwiegend positives Fazit des 59-Jährigen. Seine Mannschaft sei als geschlossene Einheit aufgetreten und habe eine starke Leistung abgeliefert, die von ihm geforderten Vorgaben seien umgesetzt worden. Einziges Manko: Der SV Leonberg/Eltingen habe sich leider doch noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Am nächsten Samstag (20 Uhr) können die SV-Handballer diesen grundsätzlich positiven Trend gegen die HSG Konstanz 2 im Sportzentrum fortführen.

SV-Rechtsaußen Felix Wiederhöft war mit 13 Toren (darunter sieben Siebenmeter) erfolgreichster Torschütze für die Leonberger. Foto: Andreas Gorr

Die restlichen zwölf Saisonspiele werden für Luis Hönninger zur Abschiedstour, der 25-Jährige kehrt nach der Saison zum Verbandsligisten TSF Ditzingen zurück, von dem er 2023 nach Leonberg gewechselt war. Ausschlaggebend für Hönningers Entscheidung ist seine noch nicht abschließend geklärte berufliche Situation, verbunden mit dem hohen zeitlichen und körperlichen Aufwand, den die Oberliga erfordert. SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Denk; Wiederhöft (13/7), Oral (10), Klatte (3), Bolkart (2), Hönninger (2), Laib (2), Kutzner, Rentschler, Salathe, Schreiner, Wanner.