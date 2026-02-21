Handball Oberliga: Im Derby nächsten Entwicklungsschritt zeigen
Die Kornwestheimerinnen um Daniela Bahmann setzen auf den Derbysieg. Foto: Peter Mann

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim treffen am Sonntag auf den SV Hohenacker-Neustadt.

Für die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim steht am Sonntag (14.30 Uhr) in der Sporthalle Ost das Derby gegen den Lokalrivalen SV Hohenacker-Neustadt an. Der Gegner befindet sich nach sechs Punkten aus den ersten vier Partien des Jahres im Aufwind befinden. Besonders die eingefahrenen Siege gegen den TV Flein, die SG Muggensturm/Kuppenheim und den TuS Helmlingen unterstreichen die aktuell gute Form des Kontrahenten. SVK-Trainer Hans Jungwirth kann schwer einschätzen, wie sich diese Serie auf das Derby auswirkt. „Ob sie gelassener oder befreiter aufspielen, müssen wir sehen“, sagt der Coach.

 

In der Tabelle stehen die Gäste mit 14:16 Punkten auf Rang acht, während sich die Kornwestheimerinnen mit 18:10 Zählern auf Platz vier behaupten. Jungwirth sieht vor allem in der offensiven Abwehr der Gäste eine Herausforderung. „Wir haben es beim letzten Mal nicht gut gemacht“, erinnert er sich an den 24:22-Erfolg. Für das Rückspiel hofft der Coach auf einen Entwicklungsschritt seines Teams. Personell sieht es gut aus. Fehlen wird lediglich Anna Wittauer, die schulisch bedingt verhindert ist.

 