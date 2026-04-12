Handball Oberliga Frauen: Wildcats tun sich gegen Kellerkind lange sehr schwer

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen mühen sich zum 32:31 (11:14) über das Kellerkind Tus Helmlingen. Umstellungen von Trainer Gehrmann als Schlüssel zum Erfolg.
Es gibt ja diese unverwüstlichen Sport-Bonmots wie „wichtig ist, wer beim Schlusspfiff führt“. Den Sinn des Spruchs haben die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen am Samstag recht punktgenau umgesetzt. Fast die gesamte Spielzeit lagen die Wildcats gegen Tus Helmlingen zurück – nach 54:14 Minuten gab es die erste Führung und nach der Schlusssirene stand es 32:31 für die Gastgeberinnen vor 100 Fans.