Handball Oberliga Frauen: Warum Jungwirth-Team nach der Pause keine Lösungen findet

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim enttäuschen beim 27:31 gegen Schlusslicht TuS Helmlingen.
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim haben beim Tabellenletzten TuS Helmlingen eine enttäuschende 27:31 (10:11) - Niederlage hinnehmen müssen. Vor allem Abschlussschwächen und ein nicht funktionierendes Tempospiel verhinderten ein besseres Ergebnis. „Das war ein bescheidenes Spiel“, resümierte Trainer Hans Jungwirth. Dabei begann die Begegnung durchaus ordentlich. Insbesondere die Defensive stand in der ersten Halbzeit stabil und Torhüterin Gianna Piampiano konnte sich mehrfach auszeichnen. Doch im Angriff fehlte von Beginn an die nötige Durchschlagskraft. „Es war heute irgendwie der Wurm drin“, erklärte Kapitänin Nina Haug. Nach einer Viertelstunde stand noch ein 7:7, zur Pause lagen die Kornwestheimerinnen knapp mit 10:11 zurück.