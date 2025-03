1 Traf sieben Mal für den SVK: Melanie Walter. Foto: Peter Mann

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim schlagen den TSV Denkendorf dank starker Paraden der Torfrauen mit 28:26 (17:14).











In der Sporthalle Ost erkämpften sich am Samstagabend die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim den Heimsieg gegen den TSV Denkendorf. In einer durchwachsenen Partie zeigten sich die Lurchis aber insgesamt konsequenter und sicherten sich den 28:26-Triumph. „Wir sind zufrieden. Es war am Ende ein verdienter Sieg“, zog auch Trainerin Cornelia Dorschner das Fazit.