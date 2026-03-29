Handball Oberliga: Ein Taktik-Trick führt den SV Leonberg/Eltingen zum Erfolg

In der Oberliga setzt sich Leonberg/Eltingen mit 36:33 bei der SG Kenzingen/Herbolzheim durch. Dank einer taktischen Variante entnerven die Gäste die wurfgewaltigen Hausherren.

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben in der Oberliga mit dem dritten Sieg in Folge endgültig den Anschluss an das Tabellenmittelfeld geschafft. Nach dem 36:33 (20:16) bei der SG Kenzingen/Herbolzheim bleibt die Mannschaft von Trainer Markus Stotz zwar auf dem zehnten Tabellenrang, der Abstand auf Platz sechs beträgt aber gerade einmal zwei Punkte.

Entscheidend für den Auswärtscoup beim Tabellenachten, der vier Zähler am grünen Tisch wegen des Einsatzes eines Spielers in drei verschiedenen Teams des Vereins abgezogen bekommen hatte, war eine starke Anfangsphase des SV, der den Gastgeber mit einer Abwehrvariante vor Probleme stellte.

Offensive Abwehr-Formation des SV

Da die Spieler der SG Kenzingen/Herbolzheim im Schnitt alle ein paar Zentimeter größer waren als die SV-Akteure, begannen die Gäste mit einer offensiven 5:1-Abwehr, bei der sich nicht nur der vorgezogene Abwehrspieler in Richtung der wurfgewaltigen Halbspieler orientierte, sondern auch der restliche Abwehrverbund bei Wurfversuchen deutlich nach vorne trat. Mit diesem Trick irritierte die SV-Defensive den drittligaerfahrenen SG-Shooter Oliver Bührer, der sich die ersten Würfe aus zwölf Metern nahm, dabei jedoch nur Pfosten und Latte traf. Im Gegenzug schloss Leonberg/Eltingen seine Angriffe erfolgreich ab und lag 8:3 in Führung (12.).

Niklas Bolkart (re./hier im Spiel gegen Herrenberg) war nur schwer zu stoppen. Foto: Andreas Gorr

„Ganz ausschalten kann man einen Oliver Bührer nie, zehn Tore von ihm muss man akzeptieren“, zollte Rafet Oral, der in der Herbolzheimer Breisgauhalle Trainer Markus Stotz unterstützte, dem 1,98 Meter großen und 100 Kilogramm schweren SG-Rückraum-Ass Respekt. Es dauerte bis zur 13. Minute, ehe Bührer nach einer Auszeit der Gastgeber seinen ersten Treffer zum 4:8 erzielte. Der SV blieb jedoch offensiv konsequent und baute seinen Vorsprung in der ersten Hälfte bis auf sieben Tore (8:15/21.) aus. Zur Pause leuchtete noch immer ein 20:16-Vorsprung für die Gäste an der Anzeigetafel.

Nur kurz zu Beginn der zweiten Hälfte wurde es knapp, als die Gastgeber nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Yannik Oral bis auf 20:21 herankamen (34.). Mit vier Treffern innerhalb von vier Minuten setzte sich der SV Leonberg/Eltingen aber wieder auf 20:25 ab und brachte die Führung sicher nach Hause. Mit ein Grund dafür war auch, dass die Gäste im Angriff sehr variabel spielten und unter Auflösung des Kreisläufers mit vier Rückraumspielern agierten, was die SG-Akteure auch immer wieder vor Probleme stellte. Zudem spielte der SV häufig Paul Schreiner auf Außen frei, der diese Freiräume zu neun Treffern nutzte.

Trainer Markus Stotz und das Team freuten sich über den wichtigen Auswärtserfolg und den dritten Sieg in Folge. Foto: Andreas Gorr

Mit dem Auswärtssieg nahm Leonberg/Eltingen erfolgreich Revanche für die Hinspielniederlage in eigener Halle, als dem SV zwar 37 Treffer gelangen waren, er aber 41 Gegentreffer hinnehmen musste – davon 28 durch den wurfgewaltigen Rückraum. „Die in weiten Teilen sehr junge Mannschaft macht in diesem Jahr einen Crashkurs in Sachen Oberliga-Erfahrung“, freute sich Rafet Oral. Die zwei Siege zuvor gegen die Kellerkinder Altensteig und Herrenberg hätten aber vieles auch leichter gemacht. SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Denk – Schreiner (9), Wiederhöft (6/3), Hönig (5), Bolkart (4), Wanner (3), Oral (3), Salathe (3), Laib (2), Klatte (1), Hönninger, Kutzner, Rentschler, Kost, Fatnassi.