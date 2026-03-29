Handball Oberliga: Ein Taktik-Trick führt den SV Leonberg/Eltingen zum Erfolg

In der Oberliga setzt sich Leonberg/Eltingen mit 36:33 bei der SG Kenzingen/Herbolzheim durch. Dank einer taktischen Variante entnerven die Gäste die wurfgewaltigen Hausherren.
Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben in der Oberliga mit dem dritten Sieg in Folge endgültig den Anschluss an das Tabellenmittelfeld geschafft. Nach dem 36:33 (20:16) bei der SG Kenzingen/Herbolzheim bleibt die Mannschaft von Trainer Markus Stotz zwar auf dem zehnten Tabellenrang, der Abstand auf Platz sechs beträgt aber gerade einmal zwei Punkte.