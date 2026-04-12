Oberligist SV Leonberg-Eltingen schlägt SG Heidelsheim/Helmsheim in rasantem Spiel mit 38:34 und kann nicht mehr absteigen. Für Trainer Markus Stotz war es kein Arbeitssieg.
Der Jubel über einen Heimsieg fiel bei den Handballern des SV Leonberg/Eltingen am Samstagabend ein klein wenig überschwänglicher aus als sonst: Mit dem 38:34(16:15)-Erfolg über die SG Heidelsheim/Helmsheim steht der Verbleib in der Oberliga endgültig und unumstößlich fest. „Das Ergebnis sieht klarer aus als das Spiel war“, sagte Abteilungs-Vize Matthias Groß, „Hauptsache gewonnen und Klassenerhalt.“