Handball Oberliga: Ein Dämpfer im Derby für Stauch-Team

1 Timo Stauch zollte seiner Mannschaft Respekt trotz der 26:32 Niederlage gegen den TV Flein. Foto: /Baumann

Stark ersatzgeschwächt unterliegen die Handballer der SG Schozach Bottwartal gegen den TV Flein mit 26:32( 12:18) und freuen sich auf die Pause.











Man kennt diese Bilder von verzweifelten Trainern auf der Bank, die hilflos mitansehen und mitleiden müssen, wenn ihre Mannschaft die Leistung nicht auf das Spielfeld bringt. Ganz anders verhielt sich am Sonntagnachmittag Timo Stauch, der Coach der Handball-Oberligisten SG Schozach Bottwartal, obwohl sein Team über 60 Minuten nie einen Zugriff bekam bei der 26:32 Niederlage gegen den TV Flein. Mit meist verschränkten Armen verfolgte er das Geschehen auf der Platte und streute immer wieder Aufmunterungen an seine Sieben ein. Nein, gelitten hat er nicht und liefert dazu eine schlüssige Erklärung. „Wenn man unsere personelle Situation bedenkt, ist das Ergebnis für mich in Ordnung“ sagt Timo Stauch und gibt einen kurzen Einblick in die Krankenakte seines Kaders: Neben den beiden Torhütern Jan Oßman und Thomas Fink, musste der Coach zudem auf Maxim Greis und Martin Kienzle verzichten und Johannes Csauth lag am Sonntagvormittag noch krank im Bett und bekam nur wenig Einsatzzeiten.