Handball Oberliga: Die Wildcats sind völlig von der Rolle
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Trainer Frank Gehrmann war ganz und gar nicht einverstanden mit der Vorstellung der Wildcats gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim. Foto: Andreas Gorr

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen lassen beim 31:33 gegen das Kellerkind SG Muggensturm/Kuppenheim in Abwehr und im Angriff das nötige Niveau vermissen.

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen sind mit leeren Händen vom Oberliga-Spiel beim Kellerkind SG Muggensturm/Kuppenheim nach Hause gefahren. Die Wildcats unterlagen der abstiegsbedrohten SG mit 31:33 (12:13), und Trainer Frank Gehrmann sparte nicht mit Kritik. „Das war von der ersten bis zur letzten Minute ein schwaches Spiel von uns“, krittelte der Trainer.

 

Zwar fehlten bei den SV-Frauen nach wie vor einige Stammspielerinnen verletzt, doch das ließ Gehrmann als Begründung für die Niederlage nicht gelten. „Das war nicht ausschlaggebend“, betonte er. Vielmehr habe seine Mannschaft in der Abwehr keinen Zugriff gehabt und in der Offensive unterliefen zu viele technische Fehler.

Selbst ein Drei-Tore-Vorsprung wird verspielt

Da führten die Wildcats nach 48 Minuten mit drei Toren 26:23, doch anstatt daraus Souveränität zu gewinnen, schlichen sich erneut Unzulänglichkeiten und Nachlässigkeiten ein. Die nutzte die SG schonungslos aus. SV Leonberg/Eltingen: Gronwald; Schmaderer (11), Bergthold (4), Ulrich (4), Lia Thines (3), Ridder (2/1), Wolf (2/1), Berkemer (1), Conzelmann (1), Ohlau (1), Steigleder (1), Lily Thines (1), Karwounopoulos, Talmon l‘Armee

 