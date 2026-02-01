Handball Oberliga: Die Wildcats kämpfen den starken TSV Birkenau nieder

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen setzen sich in einem engen Spiel gegen den Tabellenzweiten TSV Birkenau mit 33:29 durch – das Team etabliert sich in der Liga.
Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen haben erneut bewiesen, dass sie als Aufsteiger in der Oberliga nicht nur angekommen sind, sondern sich sogar im oberen Tabellendrittel etablieren können. Eine Woche nach der klaren Niederlage bei der Übermannschaft TG Pforzheim sorgten die Wildcats für ein Ausrufezeichen und bezwangen in der heimischen Halle den Zweiten TSV Birkenau mit 33:29 (15:14).