Handball Oberliga: Die Wildcats aus Leonberg schnappen sich den ersten Punkt

1 Nina Conzelmann blieb gegen die SG Heddesheim ohne Treffer – die Wildcats ergatterten immerhin einen Zähler. Foto: Andreas Gorr

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen holen bei der SG Heddesheim ein 24:24 in der neuen Oberliga. Für Patricia Ahlborn ist die Saison bereits beendet: Kreuzbandriss.











Nach der Auftaktpleite gegen Ottenheim in der Oberliga holen die Handball-Damen des SV Leonberg/Eltingen im Duell der Teams mit den Löwen im Vereinslogo bei der SG Heddesheim den ersten Zähler der Saison. Die Mannschaften trennten sich mit 24:24, Trainer Frank Gehrmann ordnet das Duell als Punktgewinn ein: „Wir könnten eigentlich auch gewinnen, aber an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, ist das Unentschieden ein Erfolg.“