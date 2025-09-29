Handball Oberliga: Die Wildcats aus Leonberg schnappen sich den ersten Punkt
Nina Conzelmann blieb gegen die SG Heddesheim ohne Treffer – die Wildcats ergatterten immerhin einen Zähler. Foto: Andreas Gorr

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen holen bei der SG Heddesheim ein 24:24 in der neuen Oberliga. Für Patricia Ahlborn ist die Saison bereits beendet: Kreuzbandriss.

Nach der Auftaktpleite gegen Ottenheim in der Oberliga holen die Handball-Damen des SV Leonberg/Eltingen im Duell der Teams mit den Löwen im Vereinslogo bei der SG Heddesheim den ersten Zähler der Saison. Die Mannschaften trennten sich mit 24:24, Trainer Frank Gehrmann ordnet das Duell als Punktgewinn ein: „Wir könnten eigentlich auch gewinnen, aber an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, ist das Unentschieden ein Erfolg.“

 

Wie in der Vorwoche habe sich seine Mannschaft an einfachen Dingen schwergetan, teilweise zu verkopft agiert und noch nicht ganz in ihren Rhythmus gefunden. Gehrmann lobte allerdings die geschlossene Abwehrleistung des Teams und hob vor allem Top-Werferin Simona Schmaderer und Julia Wolf, die das Team in Hälfte zwei mit wichtigen Treffern im Spiel hielt, als Leistungsträgerinnen hervor.

Für Patricia Ahlborn (im Spiel gegen die SG Weinstadt) ist die Saison beendet: Die Linksaußen zog sich einen Kreuzbandriss zu. Foto: Andreas Gorr

Auf der Trainerbank nahm auch Linksaußen Patricia Ahlborn Platz. Nach einem Treffer im Auftaktspiel war sie verletzt ausgewechselt worden, die bittere Diagnose: Kreuzbandriss mit Schädigung des Meniskus. Für Gehrmann ein herber Verlust, wenngleich Vertreterin Gina Stimmler erneut eine starke Leistung zeigte. Die leere Planstelle plant der Trainer vereinsintern zu besetzen. Am Samstag (18 Uhr) wartet die nächste Herausforderung, dann empfangen die Wildcats den Tabellenführer TG 88 Pforzheim. SV Leonberg/Eltingen: Kilper, Gronwald – Schmaderer (6), Stimmler (5), Wolf (4/2), Ridder (3/1), Klot, Bergthold (2), Baric, Karwounopoulos (1), Berkemer, Conzelmann, Schmid, Lia Thines

 