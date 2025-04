Handball Oberliga: Der SV Leonberg/Eltingen wacht erst nach der Pause auf

Christian Auer konnte sich auf der Rückfahrt im Bus entspannt zurücklehnen und den Moment genießen: Der SV Leonberg/Eltingen hatte das Oberliga-Spiel bei der HSG Langenau/Elchingen 33:28 (14:15) gewonnen und damit in dieser Saison etwas Besonders erreicht – die Mannschaft hat mit 26:24 Zählern nach dem vorletzten Spieltag erstmals ein positives Punktekonto.

„Die Jungs haben sich für ihre Leistung belohnt“, freute sich Auer, „ein großes Lob an alle.“ Mit den mitgereisten Fans feierten die SV-Handballer auf der Rückfahrt aus Langenau die nahezu vollendete Umkehr einer Saison, die ziemlich bedrohlich begonnen hatte, in der sogar die Gefahr des Abstieges bestand. Das Engagement von Auer im Dezember war die entscheidende Maßnahme, die im Leonberger Handball alles zum Guten entwickeln ließ.

Trainer Christian Auer sorgte für den Umschwung beim SV Leonberg/Eltingen. Foto: Andreas Gorr

In Langenau an der baden-württembergisch-bayerischen Grenze begannen die Leonberger allerdings wenig überzeugend. Beide Mannschaften leisteten sich viele Fehler, die Gastgeber ein paar weniger und so führten sie zur Pause 15:14. Nach dem Seitenwechsel wachte der SV aber auf – in der Abwehr wurde konzentriert gearbeitet, die HSG-Werfer zu Fehlern gezwungen, und im Angriff trafen die Gäste meist die richtigen Entscheidungen. In der 40. Minute gingen die Leonberger mit 20:19 in Führung und bauten sie kontinuierlich aus. „Da ist es uns endlich gelungen, die Leistung abzurufen“, sagte Auer.

Im Saisonfinale trifft das Team am nächsten Sonntag (17 Uhr) auf die SG H2Ku Herrenberg. Mit einem Sieg wäre gar noch Platz vier erreichbar. „Wir wollen im letzten Spiel diese Saison noch vergolden“, sagte der SV-Trainer, der sich danach wieder zurückzieht und lediglich als Handball-Enthusiast im Leonberger Sportzentrum erscheinen wird. SV Leonberg/Eltingen: Schneider; Wiederhöft (8/2), Hönig (5/2), Hönninger (4), Oral (4), Schückle (4), Salathe (3), Zimmermann (3), Fischer (1), Wanner (1), Heer, Klatte, Kutzner, Rühle.