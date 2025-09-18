Handball Oberliga: Der Fluch des Kapitän-Amtes beim SV Leonberg/Eltingen

Der neue Kapitän des SV Leonberg/Eltingen steht fast die gesamte Woche in der Sporthalle – nach fünf Knie-Operationen. Saisonauftakt am Samstag gegen die HSG Ettlingen.
Kapitän der Handballer des SV Leonberg/Eltingen – es scheint, als laste ein Fluch auf diesem Amt. Als Lars Neuffer seine Karriere beendete, wurde Andreas Binder sein Nachfolger als Spielführer, und nach nur einer Saison als Chef der Mannschaft verabschiedete auch er sich in den Ruhestand. Es folgte Dominik Fischer, der legte ebenfalls nach einer Saison im Frühjahr 2025 die Spielführerbinde ab und mottete die Handballschuhe für Spiele bei den Aktiven ein.