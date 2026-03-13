Handball Oberliga: Den Resetknopf drücken

Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal wollen nach Enttäuschung gegen die Wölfe gegen die SG Hegensberg- Liebersberg eine Reaktion zeigen.
Zur Prime-Time um 20:15 Uhr empfangen die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal nach dem Spiel der Frauen am Samstagabend die SG Hegensberg-Liebersbronn. Nach der enttäuschenden Niederlage in der vergangenen Woche beim damaligen Tabellenletzten Wölfe Plankstadt will das Team vor heimischer Kulisse eine klare Reaktion zeigen. Trainer Timo Stauch findet dafür deutliche Worte: „Wir wollen den Resetknopf drücken und uns vor heimischer Kulisse präsentieren wie zuvor.“