Handball-Oberliga Baden-Württemberg: SG Schozach-Bottwartal: Auswärts vom Aufwind tragen lassen

1 Im Finale des Stromberg-Cups Mitte August bekam es die Abwehr der SG Schozach-Bottwartal bereits mit dem Team um Bietigheims Rückraum-Ass Jona Bader (rechts) zu tun. Foto: Archiv Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Männer der SG Schozach-Bottwartal sind bei der SG BBM Bietigheim II zu Gast. Die Bundesliga-Reserve ist personell gut aufgestellt – zwei Akteure haben schon Bundesligaluft geschnuppert.











Der nächste Auswärtsauftritt der SG Schozach-Bottwartal steht auf dem Spielplan. Am Sonntagabend um 18 Uhr treten die Männer in der Oberliga-Württemberg bei SG BBM Bietigheim II in der Sporthalle am Viadukt an. Die Bietigheimer gehörten zu Saisonbeginn noch zum Favoritenkreis für den Titel in der Liga. Aktuell steht die Mannschaft jedoch mit 8:10 Punkten auf einem dem zwölften Tabellenplatz. Das SG-Team um Interimstrainer Markus Hönig befindet sich nach zwei Siegen in Folge jedoch endlich im Aufwind. Die Begegnung wird folglich mit Spannung erwartet.